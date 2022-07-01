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В комиксах Marvel появится Человек-паук — гей

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Фото: Marvel Comics
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Компания Disney, владеющая издательством комиксов Marvel, анонсировала появление в своих иллюстрированных книгах первого Человека-паука нетрадиционной ориентации. О том, что популярного супергероя изобразят в образе гея, сообщило 30 июня издание Breitbart.

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По словам сценариста Стива Фокса, придуманный им персонаж не будет представителем сразу «всех геев». Судя по эскизу костюма нового супергероя в кружевном костюме с оборками, который изображен в довольно расслабленной «стереотипной позе», он будет олицетворять женскую версию гомосексуальности, указало СМИ.

Художник Крис Анка также добавил новому Человеку-пауку черный макияж вокруг глаз с ресницами.

«Его бесстрашная женская личность занимает центральное место в том, кто он есть, но это еще не вся история, которую вы сможете испытать на себе в сентябре!», — написал Стив Фокс в Twitter.

Ожидается, что новые комиксы с нетрадиционным героем будут представлены 5 сентября.

В марте исполнительный директор компании Disney Кэри Берк, которая называет себя матерью одного трансгендерного и одного «пансексуального ребенка», заявила, что в концу текущего года по крайней мере половина персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТ или расовых меньшинств. Как сообщала тогда же Daily Mail, в тематических парках Disney изменилось и обращение к гостям: теперь это не «леди и джентльмены, мальчики и девочки», а просто «друзья».

28 мая 2021 года стало известно, что короткометражный анимационный фильм Out, главный герой которого гей, не будет показываться на «Канале Disney» в России. Роскомнадзор (РКН) направил профилактическое письмо в адрес «Канала Disney» из-за трансляции анимационного фильма, главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Таким образом РКН напомнил администрации телеканала о нормах российского законодательства. В ведомстве отметили, что законодательством РФ запрещена информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения (ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»)».

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