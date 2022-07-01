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Reuters: Киев попросил Анкару задержать якобы везущий зерно сухогруз под российским флагом

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Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать сухогруз Zhibek Zholy под якобы российским флагом, который перевозит украинское зерно, вывезенное из порта Бердянска, сообщило в пятницу, 1 июля, Reuters со ссылкой на украинское официальное лицо и документ в распоряжении агентства.

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Представитель МИД Украины сообщил, что судно перевозило первый груз из порядка 4,5 тыс. т зерна из Бердянска.

В письме от 30 июня в министерство юстиции Турции генеральная прокуратура Украины сообщила, что сухогруз Zhibek Zholy «был причастен к незаконному экспорту украинского зерна» из Бердянска и направлялся в турецкий Карасу с грузом в 7 тыс. т, что превышает указанные чиновником данные о весе зерна, уточнила «Газета.Ru».

Генпрокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой «провести инспекцию судна, изъять образцы зерна для судебно-медицинской экспертизы, потребовать информацию о местонахождении такого зерна», говорится в письме. Украина также заявила о готовности провести совместное расследование с турецкими властями.

Обвинения Украины в адрес Анкары о том, что она приобретала у России «украденное» зерно, 23 июня отверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Дипломат отметил, что любой человек за небольшие деньги может купить приложение по отслеживанию судов и удостовериться, чье зерно покупает страна.

До этого, 17 июня, посол РФ в США Анатолий Антонов поблагодарил турецкие власти за готовность содействовать в поиске решений по восстановлению транспортировки продовольствия по Черному морю.

Тема вывоза зерна с Украины обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. 3 июня президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием ответственности.

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