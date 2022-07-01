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В Калмыкии арестовали подозреваемого в убийстве малолетнего сына отца

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Фото: Управление СК РФ по Республике Калмыкия
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В Калмыкии заключили под стражу 50-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве малолетнего сына. Об этом 1 июля сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по республике.

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По версии следствия, 30 июня он нанес своему ребенку 2021 года рождения не менее пяти ударов колюще-режущими и рубящими предметами. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Мера пресечения избрана судом в отношении мужчины по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

Отмечается, что следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее в пятницу по решению суда обвиняемые в убийстве пятилетней Вероники Николаевой в Костроме были приговорены к пожизненному заключению. Оба мужчины — 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков — признали вину.

Убийство произошло 4 января. Девочка вышла погулять на улицу Северной Правды. Оттуда ее похитили двое мужчин и скрылись. Подозреваемых и тело ребенка позднее нашли в одном из общежитий города.

Как выяснили «Известия», после совершения преступления осужденные спрятали тело ребенка в спортивную сумку, чтобы в дальнейшем избавиться от тела, однако были задержаны полицией. На теле девочки судебные медицинские эксперты насчитали множество ножевых ранений.

Мужчины были судимы ранее. Герасимов — за педофилию, Беляков — за кражу.

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