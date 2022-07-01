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Несколько домов повреждено из-за обстрела приграничного поселка Тёткино в Курской области

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В приграничном с Украиной поселке Тёткино Курской области в результате обстрела в пятницу, 1 июля, было повреждено несколько жилых зданий. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

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«Сегодня было неспокойно в окрестностях приграничного поселка Тёткино. В результате действий противника незначительные повреждения получили несколько домов мирных жителей. В части из них осколками повреждены окна, на некоторые огороды упали снаряды», — написал глава курской области.

При этом, по его словам, никто из граждан не пострадал. В настоящий момент проводится оценка полученных повреждений для определения степени нанесенного вооруженными силами Украины (ВСУ) повреждения.

За несколько дней до этого Старовойт доложил о сбитом в небе над Курской областью украинском беспилотнике «Стриж» Ту-141, изобретенном еще в советские годы.

27 июня Роман Старовойт сообщил о сброшенном с беспилотника боекомплекте вблизи хутора Кучеров Беловского района. Инцидент привел к несущественному повреждению одного из жилых зданий на окраине населенного пункта.

В конце мая глава региона предупредил об усилении мер безопасности на границе с Украиной. Туда были направлены дополнительное вооружение, а также личный состав. 9 июня в Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности.

Обстрелы пограничных с Украиной территорий участились на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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