Эксперт предрек дефицит популярного сорта сыра из-за засухи

Человечество может столкнуться с дефицитом пармезана из-за засухи в Италии. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает CNN.

Как пояснил глава отдела климатических рисков Итальянского общества экологической геологии Массимилиано Фаццини, река По питает 30% фермерских хозяйств в стране, сейчас же она сильно обмелела. На данный момент дефицит воды в бассейне реки составляет от 45 до 70%.

Эксперт рассказал, что на производство настоящего пармиджано реджано коровы обычно дают по 30 л молока в день — для этого каждое животное должно выпивать по 100–150 л воды. Также вода нужна для выращивания кормов для стада.

«Обычно я никогда не бываю пессимистом или паникером, но на этот раз мы должны быть паникерами. Ситуация критическая и может только ухудшиться», — заявил Фаццини.

26 июня стало известно, что в Милане по распоряжению мэра города Джузеппы Сала отключат все уличные фонтаны из-за настигшей регион засухи. Он также отметил, что будут приняты и другие меры: в городе приостановят полив большей части газонов и зеленых насаждений.

До этого, 24 июня, в Ломбардии был объявлен режим чрезвычайного положения из-за засухи. Он будет действовать до 30 сентября текущего года.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары. Отмечается, что крупнейшая итальянская река По в провинции Павия оказалась ниже нормы на 3,3 м, ассоциация сельхозпроизводителей бьет тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находится более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства.