Реклама
Прямой эфир
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей

Эксперт предрек дефицит популярного сорта сыра из-за засухи

CNN: человечество может столкнуться с дефицитом пармезана из-за засухи в Италии
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jürgen Pfeiffer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Человечество может столкнуться с дефицитом пармезана из-за засухи в Италии. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает CNN.

Выдавливают по капле: как Молдавия борется с рекордной засухой
Фермеры похоронили глиняную куклу и митингуют на тракторах

Как пояснил глава отдела климатических рисков Итальянского общества экологической геологии Массимилиано Фаццини, река По питает 30% фермерских хозяйств в стране, сейчас же она сильно обмелела. На данный момент дефицит воды в бассейне реки составляет от 45 до 70%.

Эксперт рассказал, что на производство настоящего пармиджано реджано коровы обычно дают по 30 л молока в день — для этого каждое животное должно выпивать по 100–150 л воды. Также вода нужна для выращивания кормов для стада.

«Обычно я никогда не бываю пессимистом или паникером, но на этот раз мы должны быть паникерами. Ситуация критическая и может только ухудшиться», — заявил Фаццини.

26 июня стало известно, что в Милане по распоряжению мэра города Джузеппы Сала отключат все уличные фонтаны из-за настигшей регион засухи. Он также отметил, что будут приняты и другие меры: в городе приостановят полив большей части газонов и зеленых насаждений.

До этого, 24 июня, в Ломбардии был объявлен режим чрезвычайного положения из-за засухи. Он будет действовать до 30 сентября текущего года.

21 июня в ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti заявили, что около 28% территории Италии грозит опустынивание на фоне засухи и жары. Отмечается, что крупнейшая итальянская река По в провинции Павия оказалась ниже нормы на 3,3 м, ассоциация сельхозпроизводителей бьет тревогу, так как из-за нехватки воды под угрозой находится более 30% национального сельскохозяйственного производства и половина животноводства.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022