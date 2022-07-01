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Подразделения ЛНР освободили Приволье и Шипиловку

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Населенные пункты Шипиловка и Приволье в Донбассе освобождены благодаря союзным силам Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом заявило 1 июля представительство Народной милиции ЛНР (НМ ЛНР).

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

В ведомстве отметили, что подразделения Народной милиции ЛНР совместно с союзными силами продолжают освобождать территорию республики от украинских оккупантов.

«Так, сегодня украинские националисты были изгнаны из населенных пунктов Приволье и Шипиловка», — сообщается в Telegram-канале.

Накануне стало известно о том, что подразделения союзников из Луганской Народной Республики перемещаются на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) для помощи. Как подчеркнул глава ДНР Денис Пушилин, большая часть военной силы может прийти в республику только после установления полного контроля над городом Лисичанск, где сейчас идут бои.

1 июля помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что союзные силы России и ЛНР взяли под контроль поселки Спорное, Золотаревка и Белая Гора в Донбассе.

В свою очередь посол ЛНР в России Родион Мирошник отметил, что союзные силы подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил России (ВС РФ) активно продвигаются в городе Новодружеск. Они зачищают населенный пункт от националистических формирований.

А в Минобороны РФ заявили о потере ВСУ около 200 человек за сутки в районе Лисичанска. По словам Конашенкова, в городе за последние трое суток были взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта «Матросская», Желатиновый завод, населенный пункт Тополевка.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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