В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19

В Европе фиксируют резкий рост заболеваемости COVID-19, следует из сообщений зарубежных СМИ. Также наблюдается увеличение числа госпитализаций из-за коронавирусной инфекции среди населения.

По данным британских СМИ, в стране за неделю зафиксировали рост числа заболевших COVID-19 почти в три раза. В Италии, например, за последние сутки выявили более 86,3 тыс. случаев коронавируса. А во Франции в четверг, 30 июня, выявили более 133 тыс. случаев COVID-19. Согласно данным французских медслужб, этот показатель увеличился на 67% по сравнению с предыдущей неделей.

По состоянию на 1 июля в России за последние сутки выявлено 3155 случаев коронавирусной инфекции, 1148 человек госпитализировано.

28 июня в ВОЗ заявили о росте уровня заболеваемости COVID-19 в 110 странах мира. Там указали, что это вызвано распространением подвидов BA.4 и BA.5 «Омикрон»-штамма.

8 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый и более агрессивный штамм коронавирусной инфекции может появиться в любой момент. По его словам, ощущение, что пандемия закончилась, является ошибочным. Гебрейесус призвал страны оставаться бдительными перед этой инфекцией.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

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