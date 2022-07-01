Уголовное дело возбудили после обрушения части моста в Симферополе

После обрушения части моста на улице Толстого в Симферополе возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

«Возбуждено уголовное дело по факту обвала грунта и автомобильного полотна на улице Толстого в городе Симферополе, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение крупного ущерба»)», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 26 июня. По версии следствия, провал мог произойти из-за ошибок при проектировании и при проведении работ, которые шли в 2019 году.

Восстановить мост планируется до 10 июля.

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