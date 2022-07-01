Житель Орловской области помог раскрыть кражу

Житель поселка Змиевка Орловской области помог правоохранителям раскрыть кражу. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает Infoorel.ru.

В полицию обратился местный житель, рассказавший о краже семиметрового металлического отлива из его гаража. По словам мужчины, момент кражи видел его сосед. Свидетель рассказал, что днем трое местных жителей стали снимать с гаража отлив.

Полицейские опросили указанных очевидцем лиц. Те признались в совершении преступления. По их словам, они хотели установить отлив на собственную постройку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Имущество было обнаружено.

Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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