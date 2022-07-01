РФС допустил домашний стадион воронежского «Факела» до игр Премьер-лиги

Российский футбольный союз (РФС) выдал сертификат соответствия требованиям стандарта «Футбольные стадионы» первой категории домашней арене воронежского «Факела» — Центральному стадиону профсоюзов. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на спортивную организацию.

Благодаря этому решению «Факел» сможет поучаствовать в розыгрыше «Тинькофф РПЛ» в следующем сезоне.

Перед тем как принять решение, делегация РФС проверила готовность инфраструктуры стадиона. В материале отмечается, что на объекте были подготовлены входные группы, зоны повышенной комфортности и мачты освещения. Также делегацию удовлетворило состояние газона.