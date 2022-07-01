В Калуге сделали объезд Северного въезда

Объезд Северного въезда сделали в Калуге. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на главу города Дмитрия Денисова.

Дорога пролегает через двор дома № 5 на улице Калужского Ополчения.

При этом работы по строительству основной дороги-дублера продолжаются. Как отмечается в материале, в ближайшее время рабочие начнут укладывать верхний слой основания. 4 июля будет проведена подготовка переустройства труб водоснабжения и канализации.

В мае стало известно, что в этом году в Мурманской области отремонтируют более 118 км дорожного полотна. Работы пройдут на региональных, муниципальных дорогах и мостах.