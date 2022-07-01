Четырехлетний ребенок выпал из окна жилого дома в Твери

Четырехлетний ребенок выпал из окна жилого трехэтажного дома в Твери. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Мальчик был в квартире с родственниками. Заметив маму, он через окно вылез на подоконник, однако не удержался и выпал из окна. Мать смогла поймать его. Ребенка госпитализировали.

Правоохранители проводят проверку.

В этот же день в Ельце Липецкой области девятилетний ребенок выпал из окна. Несмотря на то что это был первый этаж, мальчик получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.