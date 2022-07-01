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Песков заявил, что послание Зеленского Путину не было письменным

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Президент Индонезии Джоко Видодо, посетивший в четверг с визитом Москву, не передавал никакого письменного послания президенту России Владимиру Путину от украинского лидера Владимира Зеленского. Как прокомментировал 1 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, послание действительно было, но не в виде письма.

«Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать», — сообщил на брифинге официальный представитель Кремля.

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Накануне после проведенных в Кремле переговоров с президентом России Видодо сообщил, что передал президенту РФ послание Зеленского, с которым он встречался днем ранее в Киеве. Инициатива передать послание Путину исходила от самого президента Индонезии. Он также выразил готовность со своей стороны «наладить диалог» между лидерами России и Украины.

В четверг, 30 июня, президенты России и Индонезии на переговорах обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные вопросы международной повестки дня и ситуацию в мировой экономике. По завершении переговоров Путин заявил, что доволен результатами. Он указал, что «они прошли в деловом ключе и были весьма содержательными».

29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то, что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием. Однако спустя несколько месяцев он заявил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от состава участников и ситуации в его стране. Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии 15–16 ноября.

Как прокомментировал 30 июня Песков, Россия остается участником «большой двадцатки» (G20) и примет участие в саммите, но в какой форме это будет сделано, станет понятно после анализа ситуации.

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