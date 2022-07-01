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Журналисты назвали указ Путина о «Сахалине-2» предупреждением Западу

Financial Times: Путин указом о проекте «Сахалин-2» предупредил Запад
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Президент России Владимир Путин подписанием документа о национализации оператора «Сахалин Энерджи», которые занимается месторождениями «Сахалина-2», проучил западных энергетических гигантов. Об этом написала 1 июля газета Financial Times.

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«Москва не хочет, чтобы Shell оставалась призрачным акционером, не генерирующим прибыль. <…> Этот шаг, по-видимому, в меньшей степени направлен против японских инвесторов Mitsui и Mitsubishi, которым вместе принадлежит 22,5 процента акций», — говорится в статье.

Передача активов государству, по данным статьи, стала предупреждением тем производителям, которые пытаются легко в кратчайшие сроки перепродать свои активы. Британская компания Shell понимает все возможные риски и уже едва ли сможет продать свою долю кому-либо даже из Китая.

30 июня Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств. В документе предписана смена оператора крупного нефтегазового проекта «Сахалин-2» на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» (Sakhalin Energy).

В документе подчеркивается, что угрозы национальным интересам и экономической безопасности России возникли по причине нарушения иностранными юридическими и физическими лицами соглашения по проекту «Сахалин-2».

1 июля обвалились акции японских участников проекта «Сахалин-2». Об этом свидетельствуют данные пятничных торгов на Токийской фондовой бирже. Акции Mitsui, владеющей 12,5% «Сахалин-2», опускались на 6,14%. Акции Mitsubishi, которой принадлежит 10% проекта, теряли по ходу торговой сессии 5,6%.

В «Сахалин-2» входят также Shell (27,5% минус одна акция) и «Газпром» (50% плюс одна акция).

В настоящее время через «Сахалин-2» Япония импортирует 9% сжиженного природного газа (СПГ). Премьер-министр страны Фумио Кисида заявил, что указ президента России о проекте «Сахалин-2» не означает, что поставки СПГ будут сейчас же остановлены.

«Сахалин Энерджи» ведет освоение Пильтун-Астохского и Лунского месторождений на северо-восточном шельфе острова Сахалин. В задачи компании входят добыча, транспортировка, переработка и маркетинг нефти и природного газа. «Сахалин-2» — первый в России завод по производству СПГ.

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