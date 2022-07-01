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Доллар на Мосбирже в конце недели вырос до 54,5 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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К концу рабочей недели 1 июля рубль по итогам торгов ослаб к доллару и евро. Данные следуют из динамики Мосбиржи.

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Так, один доллар подорожал до 54,5 рубля, тогда как евро — до 56,54 рубля. Из расчетов «завтра» на 19:00 мск курс доллара вырос на 3,05 рубля, евро на 2,85.

Итоговые данные рабочей недели показывают, что доллар вырос на 1,1 рубля, а евро на 47 копеек.

Ранее в этот же день эксперт «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк предупредил об ослаблении рубля в первой половине июля. Он считает, что при отсутствии решений властей РФ, направленных на прямое ослабление курса рубля, российская нацвалюта может преодолеть в моменте 50 RUB/USD в июле. После этого вероятна коррекция.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, попытки возвращения курса рубля на прежний уровень сделают курс искусственным и приведут к девальвации. Также это грозит снижением независимости России от денежно-кредитной политики других стран.

Когда начинают управлять курсом, резко снижаются независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, то есть «мы привязываемся к валютам чужих стран», подчеркнула она.

16 июня в Центробанке России заявили об отсутствии необходимости специально ослаблять рубль — «рубль должен оставаться плавающим». Позицией ЦБ является таргетинг инфляции, но не курса, отмечала Набиуллина.

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