Успешное наступление ВС РФ в районе Лисичанска в ЛНР продолжается, ВСУ потеряли за сутки около 200 человек. Об этом сообщило Минобороны России 1 июля.

Отмечается также, что за прошедшие три дня взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий и Желатиновый заводы, шахта Матросская и населенный пункт Тополевка.

Российские военные совместно с народной милицией ЛНР подошли непосредственно к границе Лисичанска, на этом участке боевых действий ВСУ несут большие потери.

Как отметил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Военные неудачи Киева провоцируют всплеск дезертирства, многие украинцы уклоняются от участия в боевых действиях всеми возможными способами. Зафиксирован «неорганизованный отход из Лисичанска отдельных подразделений ВСУ», при этом командование противника всячески скрывает факты «неукомплектованности» подразделений.

Например, рассказал Конашенков, в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе Новой Полтавки в ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава.

При этом, в Лисичанске остается более 10 тыс. мирных жителей, заявил офицер народной милиции ЛНР Владимир Марочко со ссылкой на разведку. По его словам, говорить о процентовке освобождения Лисичанска некорректно, необходимо говорить о качестве освобождения города. Речь идет о сохранении мирных граждан и личного состава.

27 июня замглавы министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что ВСУ за время спецоперации России по защите Донбасса потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений ВСУ уничтожены или взяты в плен.

Специальная военная операция РФ по защите мирных жителей Донбасса, начатая 24 февраля в результате обстрелов со стороны украинских военных, продолжается. Цели спецоперации — это, по информации Кремля, демилитаризация и денацификация Украины. Спустя месяц сообщалось, что выполнены задачи первого этапа и операция идет в строгом соответствии с планом: ВСУ понесли большие потери и не имеют организованного резерва. Помимо этого, российские военные взяли под контроль территорию Херсонской и большую часть Запорожской областей. Сейчас войска сконцентрированы на полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

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