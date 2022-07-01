Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Мир
МИД РФ назвал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства
Мир
Турция и Армения откроют сухопутную границу для третьих стран
Авто
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
Мир
В ДНР предъявлено обвинение еще двоим британским наемникам
Сюжет:

США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России

0
Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США разрешили разгрузиться танкеру после того, как его в первый раз не пустили в порт Нового Орлеана из-за антироссийских санкций. Об этом 1 июля сообщила The Wall Street Journal.

Гремучий коктейль: США и ЕС продолжают закупать российскую нефть
Страны Запада обходят собственные запреты на поставки энергоресурсов из РФ

Речь идет о судне, принадлежащем греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. Оно направлялось из Черного моря с грузом мазута и должно было прибыть в Луизиану, однако 28 июня стало известно, что власти США остановили его.

Фрахтовавшая танкер компания Vitol заявила, что соблюдает антироссийские санкции. Она заверила, что везла нефтепродукты из Казахстана, а не из России. После проверки документов его пустили в США.

7 июня глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи. Она отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов [с продажи нефти], поступающих в Россию».

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

В апреле экономист и политолог Михаил Хазин выразил мнение, что США и Великобритания усугубляют и без того сильный кризис в Европе, провоцируя введение всё новых санкций. США специально провоцируют ЕС, чтобы он вводил очевидно экономически невыгодные санкции, рассчитывая на отток капитала из европейских стран в сами Штаты. При этом, по мнению политолога, за счет экономического уничтожения Евросоюза Вашингтон оттянет время кризиса в стране до выборов или до ноября.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции. Так, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России 8 марта.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022