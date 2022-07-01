США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России

В США разрешили разгрузиться танкеру после того, как его в первый раз не пустили в порт Нового Орлеана из-за антироссийских санкций. Об этом 1 июля сообщила The Wall Street Journal.

Речь идет о судне, принадлежащем греческому судовладельцу TMS Tankers Ltd. Оно направлялось из Черного моря с грузом мазута и должно было прибыть в Луизиану, однако 28 июня стало известно, что власти США остановили его.

Фрахтовавшая танкер компания Vitol заявила, что соблюдает антироссийские санкции. Она заверила, что везла нефтепродукты из Казахстана, а не из России. После проверки документов его пустили в США.

7 июня глава американского минфина Джанет Йеллен заявила, что США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но при этом Москва получала ограниченную прибыль с ее продажи. Она отметила, что безусловной целью действующей американской администрации является «ограничение доходов [с продажи нефти], поступающих в Россию».

1 июня президент США Джо Байден заявил, что западные страны обсуждают возможность покупки российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта.

В апреле экономист и политолог Михаил Хазин выразил мнение, что США и Великобритания усугубляют и без того сильный кризис в Европе, провоцируя введение всё новых санкций. США специально провоцируют ЕС, чтобы он вводил очевидно экономически невыгодные санкции, рассчитывая на отток капитала из европейских стран в сами Штаты. При этом, по мнению политолога, за счет экономического уничтожения Евросоюза Вашингтон оттянет время кризиса в стране до выборов или до ноября.

Санкционное давление на Россию усилилось на фоне специальной операции. Так, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России 8 марта.

О начале спецоперации РФ по защите Донбасса было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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