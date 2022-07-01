Капремонт школы в селе Таранай на Сахалине намерены завершить к сентябрю

В Анивском районе Сахалинской области к 1 сентября планируют завершить первый за 40 лет капитальный ремонт школы № 4 в селе Таранай. Об этом сообщает региональное правительство.

На сегодняшний день готовность объекта составляет 50%. Работы идут согласно графику, на территорию завезены необходимые стройматериалы и оборудование, пишет ИА SakhalinMedia.

«Для сельской школы закупят современную мебель, обеденные столы, оборудование для кабинетов химии, физики и биологии. Кроме того, предусмотрели комнату для центра детских инициатив <…> Будет создан медиацентр, организуем детское телевидение», — рассказала глава регионального минобразования Анастасия Киктева.

Работы ведутся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Из федерального и областного бюджета на обновление выделено 55 млн рублей.

Полностью завершить ремонт и сдать объект планируется к началу учебного года.