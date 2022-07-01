Снижение активности клещей зафиксировали в Красноярском крае

На территории Красноярского края фиксируется устойчивое снижение активности клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По словам главы управления Дмитрия Горяева, за последнюю неделю 640 человек обратились в краевые медучреждения за помощью в связи с укусами клещей. Из них 240 человек, проживающих в Красноярске.

Всего с начала сезона зарегистрировано 10 310 случаев присасывания клещей. Данные показатели, как отмечает ИА KrasnoyarskMedia, оказались ниже среднемноголетних значений.

По данным агентства, в 2022 году активность клещей начала проявляться в апреле. Чаще всего за медпомощью в связи с присасыванием обращались жители Красноярска, Дивногорска и Канска.

16 июня в беседе с «Известиями» кандидат медицинских наук, медицинский консультант онлайн-лаборатории Lab4U Екатерина Гергесова рассказала о том, как распознать заражение и защититься от энцефалитного клеща. Она подчеркнула, что при отсутствии своевременной терапии развиваются неврологические расстройства, которые грозят поражением центральной и периферической нервной системы.