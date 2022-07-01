В Совфеде рассказали о растущем количестве разногласий внутри Евросоюза

Страны Евросоюза как мантру повторяют то, что они едины, однако в объединении уже чувствуется напряжение. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил «Известиям» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Европейский союз очень неоднородный. Они как мантру повторяют то, что едины, но чувствуется, что они уже напряжены в этом единстве. <…> Периодически появляются то там, то здесь признаки разногласий внутри ЕС. Я думаю, придет время потери их влияния на мировой арене. Влиятельные центры международного сообщества уже смещаются из Европы в другие регионы мира, это скажется на Европейском союзе. Они просто посыплются в не очень отдаленном будущем», — отметил он.

Ранее, 27 июня, агентство Bloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа.

Указывалось, что увеличение числа перебоев с поставками голубого топливо после введения Евросоюзом санкций в отношении России побуждает страны-члены активизировать подготовку к зиме.

Отмечалось, что запасы газа в ЕС позволяют странам перемещать его через границы, помогая тем самым друг другу. Однако, по мнению аналитиков, в случае критической нехватки газа государства могут отказаться от помощи своим соседям по объединению.

15 июня обозреватель газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли выразил мнение, что рост стоимости газа может стать корнем раскола единого западного фронта, обращенного в сторону России.

6 июня аналитик Клайв Крук подчеркнул, что события на Украине могут привести к политическому и экономическому расколу среди стран Евросоюза.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.