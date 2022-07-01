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Подросток утонул в реке Нижняя Тунгуска в Иркутской области

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В Катангском районе Иркутской области на реке Нижняя Тунгуска утонул 17-летний молодой человек. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Трагедия произошла на участке реки недалеко от села Ербогачен. Предварительно установлено, что группа подростков отправилась отдохнуть на водоем. Один из мальчиков решил поплавать, а спустя некоторое время оставшийся на берегу юноша заметил, как друг скрылся под водой.

Организованы поиски. На месте работают сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Предполагается, что 17-летний молодой человек утонул.

23 июня сообщалось, что в Алтайском крае во время купания погибли две школьницы. Одна из девочек не умела плавать, ее сносило течением. Вторая школьница бросилась на помощь первой, в итоге обе исчезли под водой.

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