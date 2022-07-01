Эксперт предрек настройку банкоматов из Азии для распознавания новой сторублевки

В РФ есть проблема настройки банкоматов на распознавание новых 100-рублевых купюр — это обычно делает производитель. Однако американские фирмы NCR и Diebold Nixdorf ушли из России, но остались корейские — например, Nautilus Hyosung, — а также японские и китайские, которые могут доработать для них свое программное обеспечение. Об этом заявил «Известиям» эксперт в сфере платежных систем Николай Пятиизбянцев в пятницу, 1 июля.

По его словам, российских производителей пока нет.

«Пока программое обеспечение не обучат распознавать новые купюры, принимать их не смогут, но можно выдавать», — добавил Пятиизбянцев.

30 июня участники банковского рынка рассказали газете «Коммерсант», что введение в обращение новой сторублевки может занять несколько лет, так как на производителей оборудования NCR и Diebold приходится 60% банкоматов в России. Представитель одного из подсанкционных банков заявил изданию, что иностранные вендоры не будут дорабатывать для них свое программное обеспечение.

Источник на платежном рынке считает, что «с учетом геополитической ситуации сложно представить, что разработки для российского рынка будут в приоритете». Другой собеседник отметил, что для последующей эксплуатации банкоматов и прочих устройств следует найти альтернативных производителей «из дружественных стран или через неофициальные поставки в качестве параллельного импорта».

Центробанк представил новую банкноту в 100 рублей 30 июня. На ее лицевой стороне изображена Москва, на обратной — мемориал Советскому солдату в Ржеве. Совет директоров Центробанка также утвердил концепцию модернизации купюр номиналом 1000 и 5000 рублей.

В апреле Ассоциация банков России (АБР) направила в ЦБ письмо с просьбой отложить эмиссию купюр из-за проблем с поставкой и техподдержкой зарубежного оборудования. В регуляторе заявляли, что получили документ и изучат предложение.

ЦБ в конце марта 2021 года заявил о планах выпустить модернизированные банкноты шести номиналов с новым дизайном в 2022–2025 годах. Планировалось, что 100 рублей выпустят в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023-м, 500 рублей — в 2024-м и 10 и 50 рублей — в 2025-м.