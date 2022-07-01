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В ДНР предъявлено обвинение еще двоим британским наемникам
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В ДНР предъявлено обвинение еще двоим британским наемникам

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) расследуют уголовные дела против еще двоих британских наемников. Как сообщило 1 июля Донецкое агентство новостей, следствие ведется в отношении иностранцев Дилана Хилли и Эндрю Хилла.

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«Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение», — заявил источник агентства.

16 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что власти республики будут проводить работу по выявлению наличия высокопоставленных наемников среди сдавшихся в плен националистов с «Азовстали».

Тогда же помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что в Северодонецке находятся наемники из США, Великобритании и Польши. Он отметил большое количество наемников из Польши, а также заявил, что американцев, воюющих на стороне Украины, в городе около 30–40 человек.

7 июня в Донецке состоялся судебный процесс над иностранными боевиками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. В числе подсудимых — двое граждан Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл. Им были выдвинуты обвинения в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории ДНР. За эти преступления британцам грозит смертная казнь. Адвокаты иностранцев подали апелляцию на приговор суда.

17 июня неизвестные лица сообщили о якобы минировании сразу нескольких зданий в центре Москвы требуя освобождения осужденных в ДНР британских наемников. Сообщения о «минировании» поступили сразу в несколько отделов полиции. В частности, речь шла о более полутора десятка зданий на улицах Мясницкая, Шаболовка, Большая Переяславская и других. Несмотря на явные признаки того, что сообщения ложные, все объекты проверили.

В начале июня Минобороны РФ назвало численность иностранных наемников на Украине. По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, их количество сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Большая их часть была уничтожена в бою вследствие слабой подготовки и отсутствия у них реального боевого опыта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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