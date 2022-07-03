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В России празднуют День ГИБДД МВД России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России в воскресенье, 3 июля, празднуется День ГИБДД МВД России. О том, насколько значимой является профессия сотрудников Госавтоинспекции, «Известиям» рассказал глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

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«Жизнью своей рискуют, автобусы с детьми спасают, подставляя свои машины под большегрузы, когда задерживают преступников, которые не останавливаются. И праздник для чего существует? Чтобы высказать свое отношение к службе, проблемы поднять, чтобы их решить. Нужно сделать акцент на том, для чего эта служба создана», — подчеркнул он.

Как указал глава профсоюза, главной целью работы Госавтоинспекции является обеспечение безопасности на дорогах, чтобы граждане могли спокойно и уверенно передвигаться.

При этом Пашкин отметил, что работа сотрудников ГИБДД является сложной, они сталкиваются с некоторыми проблемами в ходе службы. По его словам, в России следует увеличить количество сотрудников ГАИ, чтобы снизить на них нагрузку.

Собеседник «Известий» также рассказал, как в 2022 году будет праздноваться день ГАИ. Так, в администрации ветеранам передадут подарки. Кроме того, их поздравит батюшка, которого пригласили на праздник.

Официальный праздник работников Госавтоинспекции был утвержден в 2009 году.

30 июня глава ГИБДД Михаил Черников рассказал о снижении количества ДТП с участием пешеходов в России. Кроме того, за последнее десятилетие удалось достичь сокращения смертности в ДТП фактически в два раза.

О том, какие еще праздники ждут жителей России летом 2022 года, — в публикации «Известий».

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