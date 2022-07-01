Глава МВД Колокольцев заявил о запрете ГИБДД фиксировать нарушения в ручном режиме

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения ПДД в ручном режиме. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Министр поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с Днем образования службы, который отмечается 3 июля, а также подчеркнул, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества.

По его словам, деятельность по повышению безопасности дорожного движения всесторонне поддерживается руководством страны. Так, на сегодняшний день на российских дорогах работает 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов назвал данное решение правильным. Он подчеркнул, что контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным и открытым.

«Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. <...> Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят лайк под подобной инициативой», — отметил он.

В апреле в Общественной палате РФ состоялся круглый стол, на котором представители Минтранса, ЦОДД, активисты и эксперты обсудили законодательные инициативы, связанные с комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Было предложено вернуть в России наказание за превышение средней скорости на основе данных с дорожных камер.

11 марта в столичной Госавтоинспекции назвали самые частые нарушения правил дорожного движения с начала года, зафиксированные комплексами фото-, видеофиксации. Ими стали несоблюдение требований знаков или разметки, превышение скорости от 20 до 40 км/ч и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.