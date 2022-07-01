Основанный Жириновским Институт мировых цивилизаций назвали в его честь

Институт мировых цивилизаций (ИМЦ) в Москве переименовали в Университет имени Владимира Жириновского, который был основателем вуза. Об этом пресс-служба ЛДПР сообщает в пятницу, 1 июля.

В партии отметили, что учебное заведение — это гуманитарный проект, в который политик «вкладывал свою душу», передает НСН.

«Владимир Вольфович всегда лично приглашал молодежь на учебу в ИМЦ. Поэтому, конечно, мы воспринимаем решение вуза взять новое название Университет имени В. В. Жириновского — абсолютно оправданным», — отметили в ЛДПР.

В свою очередь ректор вуза Олег Слоботчиков добавил, что за 23 года работы был накоплен богатейший опыт подготовки высококлассных специалистов.

Жириновского не стало 6 апреля. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни, пишет «Москва 24». Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве 8 апреля.