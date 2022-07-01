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BMW прекратила производство модели i3

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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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После восьми лет производства электромобиля i3 в BMW показали финальную версию компактного электромобиля, сообщили 1 июля в пресс-службе предприятия. Итоговая версия получила название BMW i3s HomeRun Edition, которую сделали всего в 10 экземплярах.

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Завершая выпуск модели, в компании отметили, что за все время производства первого электрического автомобиля марки было выпущено 250 000 компактных электромобилей.

Для финальной серии BMW i3s HomeRun Edition были добавлены два новых цвета из палитры BMW Individual. Машина получила полностью кожаную обивку салона, приборную панель и кожаный руль. В топовой версии помимо привычных опций предусмотрели систему передачи информации о дорожном движении в реальном времени и возможность вызова консьержа. Запас хода у машины составляет 307 км.

После снятия производства BMW i3, на заводе в Лейпциге будут производиться другие компоненты для электропривода, которые используются в модельной гамме марки, а уже в следующем году здесь будет запущено следующее поколение MINI Countryman, в том числе с электрическим приводом.

Напомним, что BMW i3 непродолжительное время предлагалась на российском рынке, однако большого успеха модель не снискала.

11 мая 2022 года «Известия» сообщили, что в России были отозваны 866 автомобилей немецкого производства BMW моделей X1 (серия F48) и X2 (серия F39), изготовленных в период с января по март 2022 года. Причина — возможная неисправность ремней безопасности.

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