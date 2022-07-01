МИД РФ назвал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства

Ответственность за радикальные последствия, среди которых возможное закрытие посольства России в Болгарии, лежит полностью на Софии. Такое заявление в пятницу, 1 июля, сделал замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Конечно, это очень серьезная ситуация, и ответственность за все последствия, которые могут быть радикальными, несет болгарская сторона», — заявил он в беседе с журналистами.

Ранее в этот же день постпред РФ при Евросоюзе (ЕС) назвал выводы о разрыве дипломатических отношений с Болгарией преждевременными.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

На следующий день она пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии. Ответной мерой со стороны РФ в данной ситуации может стать закрытие дипмиссии Болгарии.

Причиной для разговоров о возможном разрыве дипломатических отношений стало решение премьер-министра Болгарии в отставке Кирилла Петкова 28 июня выслать из страны 70 российских дипломатов. При этом ноту посольства МИД Болгарии отклонил.

В качестве аргумента было выдвинуто обвинение в работе последних на спецслужбы под прикрытием дипдеятельности. В МИД России тогда заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата по причине «деятельности, несовместимой с их статусом».

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.