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В Турции оценили вероятность выдачи курдов Финляндией и Швецией

Турецкий политолог Хас: экстрадиция курдов из Швеции и Финляндии маловероятна
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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Швеция и Финляндия до настоящего времени не выдавали Турции курдов, так что мало вероятно, что власти скандинавских стран пойдут на такой шаг после подписания меморандума. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил «Известиям» турецкий политолог Керим Хас.

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«Стокгольм и Хельсинки нашли дипломатическую формулировку, что дает возможность двум странам сохранить свое лицо, свои позиции в отношении [курдов]. При этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану это дает возможность представить [соглашение с Финляндией и Швецией] внутренней аудитории как победу. Это победа дипломатии, формулировка которая устраивает всех, никто не будет менять свои позиции», — указал он.

Как отметил Хас, члены Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, давно эмигрировали, кто-то из них уже успел получить в Швеции и Финляндии гражданство или вид на жительство.

«Если до этого времени эти страны не выдали этих людей, зачем после меморандума их выдавать. Это маловероятно. <…> Требования президента Турции были для внутренней аудитории, перед выборами чтобы консолидировать голоса вокруг себя. Все это понимают, за рубежом тоже», — заключил политолог.

Накануне Эрдоган заявил, что Анкара получила гарантии от Стокгольма по экстрадиции 73 членов Рабочей партии Курдистана (РПК), запрещенной в Турции.

Однако на следующий день турецкий лидер отметил, что Турция вернется к первоначальной позиции по расширению НАТО, если Швеция и Финляндия попытаются затянуть выполнение взятых обязательств. Эрдоган напомнил, что новые страны не присоединятся к блоку без одобрения парламента Турции. Он также отметил, что процесс принятия новых членов НАТО может занять много лет и напомнил, что эти страны еще не являются членами альянса.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО, однако против принятия этих стран в альянс выступила Турция. Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО двух скандинавских стран. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с «террористическими организациями», включая Рабочую партию Курдистана, организации проповедника Фетхуллаха Гюлена и их филиалы.

28 июня турецкая сторона поддержала вступление двух стран в альянс, подписав соответствующий меморандум. Турция, Финляндия и Швеция заявили о намерении поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, в свою очередь, что Турция, подписав меморандум, достигла того, чего хотела. Он также указал, что вступление этих двух стран в Североатлантический альянс мало что меняет для России.

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