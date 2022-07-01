Жителю Ясиноватой оторвало руку при обстреле города со стороны ВСУ

Город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся в пятницу, 1 июля, усиленному обстрелу со стороны украинских боевиков.

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ атакуют город с 6:30 утра (время совпадает с мск). За это время украинские боевики выпустили на Ясиноватую не менее 47 снарядов и 20 ракет из БМ-21 «Град».

По последним данным штаба территориальной обороны республики, в результате атаки ВСУ в городе погиб мужчина, еще четыре женщины получили ранения.

Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин также рассказал, что при обстреле города жителю Ясиноватой оторвало руку. По информации журналиста, врачи борются за его жизнь.

«Многострадальная Ясиноватая опять под обстрелом. Поселок примыкает вплотную к линии фронта на Авдеевском направлении. Сегодня она опять подверглась жесточайшему артобстрелу. Падают (снаряды. — Ред.) рядом с жилыми домами», — сообщил Трушнин.

Местные жители рассказали военкору «Известий», что уже привыкли к обстрелам. Однако это не означает, что они перестали бояться атак со стороны украинских боевиков.

«Это уже обыденно, привычно. Просто неизвестно, в какой момент и куда здесь летит — вот это страшно», — рассказала официантка местного кафе.

Также один из жителей Ясиноватой выразил надежду на скорое полное освобождение Донбасса.

«Мы не отчаиваемся, потому что победа близка, я в этом уверен. Осталось чуть-чуть. Конец он всегда сложный», — отметил он.

Ранее в пятницу украинские войска обстреляли город Ровеньки из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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