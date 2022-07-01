Норвегия выделит Украине €1 млрд к концу года

Норвегия выделит Украине €1 млрд к концу 2022 года и началу 2023-го. Об этом 1 июля заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре во время визита в Киев.

«Я прибыл сюда, чтобы выразить поддержку Украине. Норвегия направит €1 млрд до конца 2022 года и начала 2023 года на нужды людей», — цитирует Стёре «Интерфакс-Украина».

Также 1 июля сообщалось о выделении €1 млрд со стороны Евросоюза. Это будет краткосрочная финансовая помощь, вызванная задержкой переговоров со стороны Германии по более крупному объему помощи.

29 июня правительство Норвегии сообщило о передаче Украине трех реактивных систем залпового огня MLRS. Норвежская устаревшая техника будет отдана Великобритании, после чего Лондон направит Киеву три новых образца.

20 апреля Норвегия отправила на Украину 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль» и 2 тыс. противотанковых гранатометов. Также королевство передало самоходные артиллерийские установки M109, образцы которых в дальнейшем попали под удар российской артиллерии.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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