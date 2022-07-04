Правила опасности

Ряд депутатов Госдумы предложил отменить штрафы за мелкие нарушения ПДД и ужесточить наказание за серьезные проступки. Проект поправок в КоАП предусматривает, что предупреждение вместо удара по кошельку водители будут получать за грязные номера, забытые дома документы, не включенный вовремя поворотник, управление автомобилем с мелкими неисправностями и отсутствие диагностической карты. В то же время за непристегнутый ремень безопасности и превышение скорости владельцам машин придется платить больше, чем сейчас.

Цель авторов законопроекта благая — снять финансовую нагрузку с добросовестных водителей и наказать рублем злостных нарушителей. Но инициатива в этом виде выглядит как попытка сэкономить на безопасности автолюбителей и их пассажиров. Особенно это касается избавления от реального наказания за управление автомобилем с мелкими неисправностями и отсутствие диагностической карты.

В начале 2022 года техосмотр для владельцев частных машин стал необязательным. По словам экспертов, из-за нововведения закрылось более 3 тыс. диагностических центров: число клиентов резко упало, и их деятельность стала нерентабельной. В то же время для такси, общественного транспорта, грузовиков обязательный техосмотр остался. Да и ответственные владельцы личных авто хотят знать, что с их машиной все в порядке. Но из-за резкого сокращения числа центров сделать это стало гораздо сложнее. Получается, что на стадии диагностики стали реже выявляться неисправности, потенциально опасные для всех участников движения. В результате небольшая поломка без обслуживания может превратиться в крупное ДТП.

Парламентариям следовало бы озаботиться этой проблемой и поднять вопрос восстановления станций техосмотра, а вместо этого они предлагают пожертвовать безопасностью пассажиров.

На фоне дефицита запчастей в Госдуме предлагают вообще закрыть глаза на статью об управлении неисправным транспортным средством (12.5 ч.1 КоАП РФ). Если деталей нет, то и наказывать за плохие тормозные колодки, дефекты колес и отсутствие зеркал заднего вида вроде бы не имеет смысла. Ситуация усугубляется разрешением (пусть и вынужденным) на выпуск машин стандарта «Евро 0» — без подушек безопасности и системы ABS. В случае отказа тормозов почти каждая вторая авария будет заканчиваться для водителя летальным исходом.

Вызывают вопросы не только предложения по отмене штрафов, но и ужесточения наказаний. Превышение скорости на 40–60 км/ч обойдется водителю от штрафа в 2–5 тыс. рублей и вплоть до лишения прав на полгода. Проблема состоит в том, что на российских дорогах многие знаки, ограничивающие скорость до 40 км/ч, стоят на участках, где по логике можно ехать 110 км/ч. Велика вероятность, что лишаться прав будут не злостные нарушители, а те, кто просто попал в ловушку дорожных служб.

Авторы законопроекта предлагают вернуть штрафы за среднюю скорость. Для ее определения на дороге устанавливаются два регистратора, их синхронизируют, фиксируют время прохождения точек «старта» и «финиша» и таким образом вычисляется, не была ли средняя скорость на участке больше положенной. Однако штрафы за это нарушение отменяли не просто так. Сотрудники ГИБДД часто встречались с рассинхроном девайсов, обнулением датчиков скорости. Иногда регистраторы находились в разных административных округах и даже областях и возникал вопрос: в каком суде обжаловать штраф? Если вернуть наказание за среднюю скорость, вернутся и эти проблемы.

Нещадно наказывать рублем за непристегнутый ремень безопасности — благая инициатива, но на фоне послаблений она выглядит странно, то есть сломанные тормозные колодки можно простить, а за ремень водителю придется платить 5 тыс. рублей.

Изменения в ПДД и КоАП необходимы. Новые машины, стандарты, дороги порождают новые опасности. Квалификация начинающих водителей также требует внимания. Но авторы законопроекта пытаются решить сугубо экономические проблемы за счет элементарных требований безопасности.

Мой отец отслужил в ГИБДД 30 лет и всегда говорит о том, что правила дорожного движения, как и армейский устав, написаны кровью. К сожалению, очередные изменения в ПДД, если их поддержат депутаты, будут написаны за счет еще больших жертв.

Автор — обозреватель «Известий»

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