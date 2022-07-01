Два человека погибли в ДТП с автобусом в Тюменской области

В Вагайском районе Тюменской области в результате столкновения легковушки и автобуса погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария произошла в пятницу, 1 июля, на пересечении улиц Первухина и Семакова в селе Вагай. По предварительным данным, автобус «ПАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не уступил легковой «Ладе».

В результате ДТП 39-летний водитель легковушки погиб на месте, пишет Megatyumen.ru. Его пассажир получил серьезные травмы и был госпитализирован, однако спасти его удалось. Мужчина скончался в больнице.

Организована проверка, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в этот день в больницу Липецкой области были доставлены три человека после ДТП. Отмечается, что на развилке трех дорог около светофора автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.