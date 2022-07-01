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Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля

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Из-за проведения ежегодного планового ремонта обе нитки «Северного потока» остановят в период с 11 по 21 июля. Об этом говорится 1 июля на сайте Nord Stream AG.

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«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — заявили в организации.

График работ был заранее обсужден и скоординирован с партнерами.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в свою страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.

14 и 15 июня корпорация «Газпром» анонсировала приостановку деятельности двух и впоследствии еще одного газоперекачивающих агрегатов, занимающихся обслуживанием Nord Stream.

Одной из причин остановки агрегатов наравне с сокращением мощностей стала невозможность немецкой компании Siemens вернуть находящиеся на техобслуживании в Канаде турбины из-за санкций. Причем сама организация обвинения опровергла.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – Европа.

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