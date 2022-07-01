Обе нитки «Северного потока» остановят на плановый ремонт с 11 по 21 июля

Из-за проведения ежегодного планового ремонта обе нитки «Северного потока» остановят в период с 11 по 21 июля. Об этом говорится 1 июля на сайте Nord Stream AG.

«С 11 по 21 июля 2022 года компания Nord Stream AG произведет временный останов обеих ниток газопровода «Северный поток» для проведения плановых профилактических работ, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, для обеспечения эффективной, безопасной и надежной эксплуатации газопровода», — заявили в организации.

График работ был заранее обсужден и скоординирован с партнерами.

16 июня власти Германии сообщили о сокращении притока газа в свою страну по «Северному потоку» до 40% от его мощностей.

14 и 15 июня корпорация «Газпром» анонсировала приостановку деятельности двух и впоследствии еще одного газоперекачивающих агрегатов, занимающихся обслуживанием Nord Stream.

Одной из причин остановки агрегатов наравне с сокращением мощностей стала невозможность немецкой компании Siemens вернуть находящиеся на техобслуживании в Канаде турбины из-за санкций. Причем сама организация обвинения опровергла.

«Северный поток» — морская часть Северо-Европейского газопровода. Он идет по дну Балтийского моря между Россией и Германией. Является морской частью одной из веток системы газопровода Ямал – Европа.