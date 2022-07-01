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Сбербанк снизил ставку по накопительному счету до 6% годовых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Сбербанк понизил базовую ставку по накопительным счетам до 6% годовых. Об этом 1 июля сообщает пресс-служба кредитной организации.

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Там указали, что для клиентов, которые никогда ранее не открывали накопительный счет в Сбербанке, повышенная ставка в первые три месяца будет 8%.

Проценты начисляются каждый месяц на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца. Минимальная сумма для открытия счета составляет 3 тыс. рублей.

Также с 1 июля в Сбербанке начала действовать комиссия за переводы на карты других банков через их сайты и приложения. Размер комиссии составит 1,25% от суммы перевода. Минимальные значения установлены на уровне 30 рублей, а максимум — 150 рублей.

В то же время бесплатными остаются переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тыс. рублей в месяц через приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия также не взымается за переводы до 100 тыс. рублей в месяц клиентам других банков через систему быстрых платежей.

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