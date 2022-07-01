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В МИД РФ рассказали о мерах в сфере безопасности при расширении НАТО

В МИДе заявили, что меры РФ в сфере безопасности сделают военные приготовления НАТО бессмысленными
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Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Thomas Mort
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Военный потенциал РФ позволяет решить задачу обеспечения безопасности после вступления Финляндии и Швеции в НАТО надежным и незатратным способом. Об этом в пятницу, 1 июля, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко на дискуссии в международном клубе «Валдай».

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Он подчеркнул, что теперь Россия будет иметь дело с ситуацией, когда вдоль ее рубежей могут быть размещены потенциалы, которые реально будут угрожать военной безопасности РФ.

«Мы будем должны принимать все адекватные меры по обеспечению безопасности. Слава богу, что мы сегодня в результате предпринятых в течение последних нескольких лет, десятилетий усилий создали такой военный потенциал, который позволяет решить эту задачу в общем-то незатратным способом, но сделать так, чтобы все эти приготовления в этой зоне будут с военной точки зрения бессмысленны и обнулены», — сказал Грушко.

Ранее в этот день Грушко отметил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО — это один из печальнейших эпизодов в эволюции европейской безопасности.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал «глупым и стыдным» следование такой позиции.

30 июня по итогам саммита НАТО в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что протокол о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу подпишут 5 июля. На подписании будут присутствовать финский и шведский министры иностранных дел.

За день до этого страны Североатлантического альянса официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в НАТО и договорились о подписании протоколов о присоединении. В декларации саммита организации отмечалось, что присоединение Финляндии и Швеции сделает их защищеннее, а НАТО — сильнее.

28 июня стало известно, что Турция поддержала приглашение этих стран стать членами НАТО. Как рассказали в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё, между тремя сторонами был подписан меморандум о соглашении их вступления в альянс.

Заявки на вступление в Североатлантический альянс Финляндией и Швецией были поданы 18 мая. МИД России критически отреагировал на это, отметив, что таким образом безопасность данных стран не будет обеспечена.

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