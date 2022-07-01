Многоквартирный деревянный дом сгорел в поселке Октябрьское в ХМАО

В поселке городского типа Октябрьское в Ханты-Мансийском автономном округе полностью выгорел многоквартирный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО – Югре.

Пожар произошла в четверг, 30 июня, в брусовом трехподъездном доме на 14 квартир, возведенном в 1984 году. К прибытию спасателей огнем был объят один из подъездов, а также часть кровли. Наблюдалось сильное задымление.

Как уточняет Muksun.fm, из горящего здания эвакуировали 31 человека, в том числе детей. Пострадал 51-летний мужчина, у него диагностированы ожоги ступней 1-й степени.

В результате возгорания дом был уничтожен. Жильцы отказались от размещения в маневренном фонде и разъехались по родственникам и друзьям.

В районной администрации заявили, что вопрос нового места жительства будет решаться с каждой семьей индивидуально.