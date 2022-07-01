Постпред РФ при ЕС призвал не спешить с реализацией идеи разорвать дипотношений с Болгарией

Окончательные выводы о разрыве дипломатических отношений с Болгарией из-за высылки дипломатов преждевременны. Об этом в пятницу, 1 июля, рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов.

«Я бы тут не спешил с окончательными выводами», — рассказал Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.

На следующий день Митрофанова пообещала поднять вопрос о закрытии посольства России в Софии. Ответной мерой может стать закрытие болгарской дипмиссии в Москве. Такое заявление прозвучало после того, как МИД Болгарии отклонил ноту посольства с требованием отозвать решение о высылке российских дипломатов. Таким образом решение об отзыве 70 сотрудников осталось в силе.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. В качестве аргумента было выдвинуто обвинение в работе последних на спецслужбы под прикрытием дипдеятельности. В МИД России тогда заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

18 марта МИД Болгарии объявил 10 российских дипломатов персонами нон грата по причине «деятельности, несовместимой с их статусом».

В последние месяцы Россия столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов из европейских стран. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва, Латвия, Греция и другие. Москва, в свою очередь, принимает ответные меры.