Посол России поставит перед российским руководством вопрос о закрытии посольства в Софии

Перед руководством России будет поставлен вопрос о закрытии посольства в Софии. Об этом 1 июля заявила глава дипмиссии Элеонора Митрофанова.

По ее словам, МИД Болгарии проигнорировал просьбу отменить решение о высылке 70 сотрудников представительства.

«В связи с этим намерена незамедлительно поставить перед руководством моей страны вопрос о закрытии посольства России в Болгарии, что неизбежно повлечет за собой закрытие болгарской дипмиссии в Москве», — написала Митрофанова в соцсетях.

На заявление посла в дальнейшем отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой вопрос должен решаться в министерстве иностранных дел.

В свою очередь президент Болгарии Румен Радев призвал правительство в отставке организовать собрание и обсудить дипломатические отношения с Россией. В Евросоюзе их возможный разрыв назвали «необоснованной угрозой» со стороны России.

28 июня премьер-министр Болгарии в отставке Кирил Петков заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов. Это мотивировалось тем, что они якобы работали на спецслужбы, используя дипдеятельность как прикрытие. В МИД России заявили, что российская сторона даст соответствующий ответ на подобные действия.

30 июня посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что по факту массовой высылки российских дипломатов из Болгарии Москва рассмотрит возможность разрыва дипломатических отношений с балканским государством.