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Мужчина погиб из-за взрыва в жилом доме в Кишиневе

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Фото: politia.md
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Мужчина погиб в результате взрыва в одном из жилых домов в районе Ботаника в Кишиневе. Об этом сообщает 1 июля молдавское издание Publika.md.

По информации правоохранительных органов, погибшему было 24 года. Квартира, где произошел взрыв, он арендовал.

По предварительной информации, взрыв произошел в результате попыток молодого человека разобрать предмет, похожий на снаряд.

В настоящее время правоохранители устанавливают полную картину произошедшего.

27 июня в Перми в квартире взорвался телевизор, где находились дети без взрослых. В результате инцидента двухлетний ребенок скончался на месте, еще один пострадал. Как утверждают местные жители, перед случившимся в районе происходило отключение электричества.

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