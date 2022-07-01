Расселенные дома снесли в Якутии после вмешательства прокуратуры

В Верхневилюйском районе Якутии по требованию прокуратуры снесли два аварийных дома, которые были расселены по адресной программе. Об этом рассказала старший помощник прокурора республики Марианна Рожина.

Речь идет о многоквартирных домах, расположенных на территории Кэнтикского наслега. Их расселили по программе «Переселение граждан из аварийного жилфонда на 2019–2025 годы», однако местная администрация не предприняла мер по сносу зданий.

Районная прокуратура внесла главе муниципалитета представления, но нарушения так и не были устранены. После этого надзорное ведомство обратилось в суд с иском.

Суд удовлетворил требования в полном объеме, пишет ИА SakhaNews. Исполнение решения находилось на контроле прокуратуры.