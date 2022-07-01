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В СФ оценили требование ФРГ к Литве снять транспортную блокаду Калининграда

Сенатор Цеков: требование к Литве снять блокаду Калининграда говорит, что у властей ФРГ остался здравый смысл
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в пятницу, 1 июля, в беседе с «Известиями» объяснил, почему власти Германии потребовали от Литвы снять запрет на транзит товаров в Калининградскую область.

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«Это говорит о том, что здравый смысл у властей Германии остался несмотря на всё то, что они делают. Здравый смысл с точки зрения понимания того, что такие действия Литвы вообще могут привести к серьезному конфликту», — подчеркнул он.

Ранее в этот день немецкий журнал Spiegel сообщил о том, что власти ФРГ возмущены действиями Литвы по блокаде перевозок в Калининград и настаивают на снятии запрета. В издании указали на то, что Берлин не разделяет мнение литовцев о том, что транзит подсанкционных товаров в Калининград не должен осуществляться через территорию ЕС. Заявляется, что «это транспорт из России в Россию, это разрешено».

Как отмечается в материале, почти две недели комиссия ЕС и Литва обсуждают, подпадают ли транзитные товары для Калининграда под санкции ЕС.

Правительство Германии опасается, что конфликт с Россией может ухудшиться из-за спора о транзите и Москва «применит силу для создания наземного коридора», отмечается в статье.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград. По его словам, этим вопросом будет заниматься Евросоюз.

В полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит некоторых грузов в Калининградскую область из Литвы по железной дороге. Ограничения были введены в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза. В тот же день глава Калининградской области Антон Алиханов назвал решение незаконным.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 29 июня подчеркнула, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в российский регион не нормализуется.

Страны Запада вводят антироссийские санкции на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как подчеркивали в Кремле, к ключевым целям российских военных относятся денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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