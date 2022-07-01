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Чижов оценил последствия возможных санкций ЕС против золота из России

Постпред РФ при ООН Чижов: последствия санкций ЕС против золота из России будут минимальными
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Экспорт золота из России в Евросоюз в последние годы был на низком уровне, опасаться последствий возможных санкций Брюсселя относительно золота не стоит. Об этом 1 июля заявил постоянный представитель РФ в ЕС Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Золото — это символический товар, но, по сути дела, тот экспорт, который в последнее годы имел место из нашей страны, он был минимальный», — сказал дипломат.

По его словам, влияния санкций на экспорт российского золота на экономику России не будет.

Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Евросоюз работает над санкциями в отношении российского золота. Детали мер не разглашаются.

28 июня США ввели запрет на поставку золота из России. Отмечалось, что запрет не касается золота, которое находилось за пределами РФ на момент вступления в силу данного распоряжения.

26 июня президент США Джо Байден вслед за премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном сообщил, что G7 объявит о запрете импорта российского золота в страны объединения. На следующий день в Кремле заявили, что в случае запрета Россия переориентируется на рынки, где этот драгметалл больше востребован, а также более комфортные и законные экономические режимы.

2 июня страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. В частности, запрет ввели на морские поставки нефти, но исключает экспорт по трубопроводам, по которым члены ЕС, включая Венгрию, Германию и Польшу, получали около трети сырья. Это охватывает более двух третей импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования.

Западные страны начали вводить новые санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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