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ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей

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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Евросоюз предложит Украине €1 млрд в качестве краткосрочной финансовой помощи для удовлетворения неотложных потребностей, поскольку Германия продолжает задерживать переговоры по более крупному пакету. Об этом 1 июля написал Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

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В тексте говорится о том, что официальные лица ЕС подготовили резервный вариант после того, как Европейская комиссия (ЕК) не смогла заручиться поддержкой ФРГ по вопросу об оказании помощи Украине, предусматривающей кредиты на €8,8 млрд.

Так, ЕК в течение нескольких недель настаивала на том, чтобы получить поддержку для выплаты большей суммы Киеву, правительство которого «изо всех сил пытается удержаться на плаву в финансовом отношении». Однако правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает гранты для облегчения долгового бремени Украины и спорит о том, как рассчитывать и структурировать гарантии.

При этом, отвечая на вопрос о задержке, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сказал, что он уже выделил €1 млрд на поддержку Киева, что следует принять во внимание по мере продвижения переговоров о дополнительной помощи.

«Не следует обращаться к Германии дважды», — сказал он, отмечая, что нужно знать меру и трезво оценивать способности.

Кроме того, агентство сообщило, что, согласно черновому тексту предложения дефицит финансирования Украины оценивается примерно в $10 млрд, ЕК планирует привлечь необходимые средства на рынке уже к концу лета.

Средства ЕС поступят в дополнение к предыдущей кредитной линии в размере €1,2 млрд, предоставленной Украине ранее в этом году. По данным агентства, кредитная программа будет включать 25-летний срок погашения с 10-летним льготным периодом для выплаты основного долга. Процентные расходы будут покрыты из бюджета ЕС, а средства будут гарантированы государствами-членами блока в случае дефолта, говорится в тексте.

В начале марта исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил Украине экстренную финансовую помощь на сумму $1,4 млрд. Тогда же Великобритания решила дополнительно выделить на поддержку украинской экономики $100 млн. Уточнялось, что средства предназначены для выплат зарплаты работникам бюджетного сектора, а также для поддержки социальной безопасности и выплат пенсий украинцам.

После начала спецоперации России по защите Донбасса Украина получила от государств-партнеров $6,5 млрд. В эту сумму вошли как грантовые, так и кредитные средства. Не уточняется, какая часть денег получена безвозмездно и сколько придется возвращать. Однако, по словам первого замглавы Нацбанка Украины Екатерины Рожковой, ставка по кредитам низкая.

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