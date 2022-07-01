Движение ограничили на улице Республики в Красноярске

В Красноярске временно ограничили движение на улице Республики. Меры связаны с ремонтом теплосетей, сообщает городская мэрия.

С 1 июля на отрезке в районе дома № 45 начались работы по ремонту сетей теплоснабжения. Для безопасного проведения мероприятий было принято решение ограничить проезд транспорта.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, дорога перекрыта на крайней правой полосе по нечетной стороне улицы Республики.

Ожидается, что ремонт сетей продлится до вечера 14 июля. Только после этого движение на полосе будет восстановлено.