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Почти все освобожденные из украинского плена заявили о пытках

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Почти 98% освобожденных из украинского плена рассказали, что их пытали. Как заявила 1 июля омбудсмен Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарья Морозова, среди методов пыток фигурируют применение тока, избиения и пытки водой.

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«Практически 98% ребят, освобожденных из плена, подтвердили, что их пытали различными методами: к некоторым применялся ток, некоторых просто били, некоторых топили», — заявила Морозова каналу «Россия 24».

Накануне Морозова отметила, что она намерена обратиться в международные организации по факту применения пыток в плену к бойцам ДНР. Омбудсмен сообщила, что напишет письма в ООН и в Международный Комитет Красного Креста для того, чтобы данные факты были зафиксированы.

Жестокое обращение подтвердил и один из освобожденных из плена бойцов ДНР Сергей Толстой. По словам военнослужащего, его вместе с другими сослуживцами держали с завязанными глазами и руками сначала в каком-то гараже, а потом отвезли в Киев. Там сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пытали его четыре часа электричеством.

29 июня глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что с Украиной произведен обмен пленными с Россией, с каждой стороны возвращено по 144 бойца. Он отметил, что несколько из переданных пленных вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в плачевном состоянии. У некоторых из них тяжелые ранения с ампутацией конечностей и другими осложнениями.

Как отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, обмен военнослужащих был организован и проведен по прямому указанию Верховного главнокомандующего Вооруженными силами России Владимира Путина. Согласно данным Минобороны, общее число захваченных или сдавшихся в плен военнослужащих Украины составляет более 6 тыс. человек.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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