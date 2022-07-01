Пять человек пострадали в результате ДТП в Кировской области

В результате ДТП, которое произошло в Кирово-Чепецком районе Кировской области, пять человек, в том числе двое детей, пострадали. Об этом сообщает в пятницу, 1 июля, пресс-служба прокуратуры региона.

По информации ведомства, в Кирово-Чепецком районе произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2109 и Suzuki.

«В результате происшествия, по предварительным данным ГИБДД, пять граждан получили травмы, двое из них дети», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, устанавливаются обстоятельства аварии, степень тяжести причиненного вреда здоровью.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Результаты проверки взяты на контроль прокуратурой области.

Ранее в этот день сообщалось, что во Владивостоке на Золотом мосту столкнулись сразу три автомобиля. По словам очевидцев, водитель Toyota Prius врезался в двигавшийся впереди Mitsubishi Delica, который затем столкнулся с Subaru Forester. Серьезные механические повреждения получил автомобиль Toyota Prius.

Также в этот день в больницу Липецкой области были доставлены три человека после ДТП. Отмечается, что на развилке трех дорог около светофора автомобиль «Лада» столкнулся с мотоциклом. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.