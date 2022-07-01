Bloomberg: ЕС в рамках новых санкций может изменить правила транзита в Калининград

В новом пакете санкций против России могут быть прописаны откорректированные правила транзита товаров в Калининград, попавших под ограничения. Об этом 1 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что на Литву могут начать оказывать давление, чтобы она разрешила транзит подсанкционных товаров. Кроме того, по мнению одного из собеседников агентства, любой порядок применения санкций должен распространяться на все страны Евросоюза (ЕС), а не только на Литву.

Отмечается, что новый пакет санкций ЕС будет включать в себя «исправления ранее утвержденных мер», которые «могут включать корректировку правил транзита товаров в Калининград».

Ранее в пятницу немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство Германии недовольно действиями Литвы в ситуации транзитной блокады Калининграда и настаивает на снятии этих ограничений. Отмечается, что власти ФРГ указали, что это «транспорт из России в Россию и это разрешено».

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль ждет от Еврокомиссии решения по принципам обращения с товарами, которые попали под санкции на транзит в Калининград через Литву.

В тот же день сообщалось, что ЕК в ближайшие дни разработает правила, регулирующие обращение с запрещенными для транзита в Калининград товарами.

До этого, 29 июня, агентство Reuters сообщило, что в ближайшее время транзит санкционными товарами возобновится. Отмечалось, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с Литвой, чтобы разрядить конфликт с Россией.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила в свою очередь, что Литву будут ждать болезненные ответные меры, если ситуация вокруг транзита в Калининградскую область не нормализуется.

20 июня был опубликован список товаров, запрещенных для транзита. В частности, в него вошли продукция из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, в список попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.