Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
Норвегия выделит Украине €1 млрд к концу года
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Мир
МИД РФ назвал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства
Общество
Попова подписала постановление о снятии введенных из-за COVID-19 ограничений
Авто
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»
Сюжет:

Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В то время как Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, украинские войска там несут большие потери. Об этом сообщил 1 июля официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отступательный порыв: что оставили украинские войска под Северодонецком
Корреспондент «Известий» побывал на последних рубежах обороны ВФУ на левом берегу Северского Донца

По его словам, за прошедшие сутки только в населенном пункте Верхнекаменка украинские войска потеряли более 120 человек, а в Верхнекаменском — 70.

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений», — добавил Конашенков.

Он рассказал, что в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности.

Ранее в пятницу стало известно, что ВС РФ вышли непосредственно к Лисичанску. По информации Минобороны, российские войска за последние несколько дней взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий и Желатиновый заводы, шахту Матросская и населенный пункт Тополевка.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал в свою очередь, что союзные силы России и республики уже зачистили близлежащие к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий кварталы. Он также отметил, что активно развивается наступление со стороны стекольного завода «Пролетарий».

До этого, 30 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

В тот же день украинский военный эксперт Александр Кочетков заявил, что командование ВСУ не смогло найти выгодную стратегию из-за навязанной Россией тактики ведения боевых действий, что привело к катастрофическим потерям украинской армии.

24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022