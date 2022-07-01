Минобороны России: украинская армия под Лисичанском за сутки потеряла около 200 человек

В то время как Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в районе Лисичанска, украинские войска там несут большие потери. Об этом сообщил 1 июля официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за прошедшие сутки только в населенном пункте Верхнекаменка украинские войска потеряли более 120 человек, а в Верхнекаменском — 70.

«Неудачи ВСУ на поле боя провоцируют рост количества дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях. Отмечается неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска. Командование всячески скрывает факты неукомплектованности подразделений», — добавил Конашенков.

Он рассказал, что в одном из батальонов 17-й танковой бригады, действующем в районе населенного пункта Новая Полтавка ДНР, осталось в строю не более 20% личного состава от штатной численности.

Ранее в пятницу стало известно, что ВС РФ вышли непосредственно к Лисичанску. По информации Минобороны, российские войска за последние несколько дней взяли под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий и Желатиновый заводы, шахту Матросская и населенный пункт Тополевка.

Посол ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал в свою очередь, что союзные силы России и республики уже зачистили близлежащие к Лисичанскому заводу резинотехнических изделий кварталы. Он также отметил, что активно развивается наступление со стороны стекольного завода «Пролетарий».

До этого, 30 июня, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил о контроле союзных сил над 50% территории Лисичанска. По его словам, до полного освобождения города остались считаные дни.

В тот же день украинский военный эксперт Александр Кочетков заявил, что командование ВСУ не смогло найти выгодную стратегию из-за навязанной Россией тактики ведения боевых действий, что привело к катастрофическим потерям украинской армии.

24 июня в Минобороны России сообщили о блокировке Лисичанска с юга. При блокировании города с юга было также освобождено 11 населенных пунктов.

Россия объявила о начале проведения спецоперации 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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