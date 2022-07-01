«Ленинград Центр» и автодром «Игора Драйв» запускают третий сезон «Драйв Шоу»

Шоу-пространство «Ленинград Центр» и автодром «Игора Драйв» 1 июля объявили о запуске нового третьего сезона «Драйв Шоу» — первого в России и единственного в Европе автотеатра. Режиссер-постановщик Феликс Михайлов представит для зрителей постановку в формате drive-in «Семеро смелых. Хроники любовных происшествий».

Вдохновением для создания концепции проекта стала новая реальность, в которой оказался мир в 2020 году после начала пандемии. По сюжету постановки «Семеро смелых. Хроники любовных происшествий» компания друзей работает летом в доставке пиццы (зритель в процессе шоу может заказать в машину пиццу и напитки). Они собираются вместе на вечеринку и рассказывают свои семь историй любовных похождений. Каждый находится в поисках девушки своей мечты и в конце концов ее находит.

Каждая история решена в своем оригинальном жанре — мюзикл, кино, цирк, уличный театр с элементами экстремальных видов спорта. Сквозными персонажами шоу станет пара влюбленных, рассказывающих истории любви с помощью песен. Их сыграют молодые исполнители Алина Астровская и Антон Лаврентьев.

В этом шоу зритель увидит выступление не только артистов «Ленинград Центра», но и победителей международных фестивалей циркового искусства, а также известные танцевальные команды России. Масштабные мультимедийные экраны и сцена на открытом воздухе дополнятся интерактивным действием среди машин на парковке, превратив ее в дополнительную площадку. Зритель станет частью происходящих вокруг него событий.

«Драйв Шоу» будет проходить по субботам в июле и августе. Ознакомиться с расписанием и правилами посещения, приобрести билет и узнать более подробную информацию можно на сайте https://drive.leningradcenter.ru/.

В этот же день сообщалось, что 6 и 7 августа 2022 года впервые на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится двухдневный фестиваль скорости, драйва и музыки — GARAGE FEST «Игора Драйв». Организаторы подготовили для гостей насыщенную развлекательную программу: разные музыкальные направления, выступления известных артистов и диджеев с любимыми и узнаваемыми хитами.

13 июня стало известно, что дети из освобожденного Мариуполя стали гостями гоночного комплекса «Игора Драйв». Они посетили один из самых зрелищных чемпионатов России — Кубок Санкт-Петербурга по дрифту.